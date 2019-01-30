РИАМО - 30 янв. На Рублевском шоссе в Москве в квартире многоэтажного дома произошло возгорание, в результате происшествия три человека переданы врачам скорой помощи для осмотра, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В квартире на 14 этаже по адресу: Рублевское шоссе, дом 79 произошло возгорание. Горел матрас, площадь около двух квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники быстро потушили пламя», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на момент происшествия в квартире находились три человека. Их передали медикам в целях профилактики.