РИАМО - 30 янв. Интернет-каталог столичных музеев получил название «Музейная Москва онлайн», за этот вариант проголосовало большинство участников в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На выбор предлагалось пять вариантов: «Коллекции музеев Москвы», «Сокровища музеев столицы», «Музейное достояние Москвы», «Музейный калейдоскоп» и «Музейная Москва онлайн». Последний победил с наибольшим отрывом: за него проголосовали 25,13% пользователей», – говорится в сообщении.

На втором месте по популярности оказался вариант «Сокровища музеев столицы», его поддержали 18,68% участников голосования.

Онлайн-каталог фондов столичных музеев – это совместный проект столичных департамента культуры и департамента информационных технологий. В каталоге удобно искать информацию по ключевым словам – стране, автору, дате и материалу. Пользователи могут посетить виртуальные выставки и сохранить изображения экспонатов в высоком разрешении.

«Название, выбранное горожанами, отражает суть проекта. В нем нет ничего лишнего: это и прямая связь с музеями, и онлайн-составляющая. Благодаря голосованию еще больше горожан узнали, что музеи становятся ближе и ознакомиться с уникальными экспонатами и выставками можно не выходя из дома», – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Сейчас в онлайн-каталоге доступно более 27 тысяч экспонатов из 35 московских музеев. В их числе Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, Музей моды, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галерея Ильи Глазунова.

В будущем разработчики планируют сделать версию для слабовидящих и создать путеводитель, с помощью которого можно будет совершить виртуальную прогулку по залам столичных музеев.