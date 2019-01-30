РИАМО- 30 янв. Молодую маму из Наро-Фоминского округа осудили за нанесение побоев своему двухмесячному сыну, у малыша были множественные гематомы и перелом левой ноги, девушка получила 5 лет колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления по Московской области.

«Собранные следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»)», – отмечается в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2017 года молодые родители обратились на прием к врачу неврологу детской поликлиники с жалобами на появление синяков в области скулы у их двухмесячного сына.

«В ходе осмотра мальчика, врачом были установлены множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги. Неврологом была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи. Малыш был незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы», – уточняется в материале.

При проведении первоначальных следственных действий следователям удалось установить причастность в совершении тяжкого преступления молодую маму, которая накануне из-за внезапно возникшей агрессии нанесла своему малышу множественные удары по голове и телу.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном», – добавляется в сообщении.

Приговором суда девушке назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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