РИАМО - 30 янв. Объем платных услуг, предоставленных населению Московской области в январе-декабре 2018 года, составил более 483,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Значительно увеличился объем платных услуг населению в системе образования – на 27%, в юридических услугах – на 21,7%, в услугах гостиниц и аналогичных услугах по предоставлению временного жилья – на 20,8%», — говорится в сообщении.

Больше всего жители Московской области потратили на коммунальные услуги – 31,7%, бытовые услуги – 15,1%, жилищные услуги – 12,8%, транспортные услуги – 10,9%, медицинские услуги – 5,8% и услуги системы образования – 5,7% от общего объема платных услуг.

На рынке бытовых услуг на ремонт и строительство жилья и других построек приходится 55,8%, на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 19,8% и на услуги парикмахерских – 10,4%. По сравнению с прошлым годом заметно увеличились траты на услуги по химической чистке и окрашиванию, на услуги прачечных (9,6%) и парикмахерских (8,6%).