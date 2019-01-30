РИАМО - 30 янв. Весь перечень услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету городской недвижимости Москвы перейдет в электронный формат до 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

В феврале 2018 года между департаментом, управлением Росреестра по Москве и филиалом Федеральной кадастровой палаты был подписан трехсторонний план-график, который направлен на повышение уровня электронного взаимодействия. В соответствии с ним ежемесячно проводится сбор и анализ информации об электронной доле учетно-регистрационных услуг.

«Уже сегодня можно говорить о первых результатах реализации плана. Если за 2017 год департаментом городского имущества было подано порядка 25 тысяч заявлений на государственную регистрацию в электронном виде, то с начала 2018 года подано свыше 39 тысяч таких заявлений в электронном виде. Мы объединили усилия, чтобы максимально упростить ряд административных процедур и, как следствие, улучшить инвестиционный климат», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, город выпустил нормативно-правовой акт, согласно которому уже сейчас ряд документов в рамках услуг по кадастровому учету недвижимости и госрегистрации прав направляется в управление Росреестра по Москве исключительно в электронном виде.

«Перечень услуг по госрегистрации прав и кадастровому учету в электронном виде будет постепенно пополняться вплоть до 2021 года, пока абсолютно все госуслуги по кадастровому учету не будут переведены в исключительно электронный вид. Благодаря переводу услуг в электронный вид заявителям больше не придется посещать офис для подачи документов, что сэкономит их время», - отметил Гаман.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что в ведомстве зафиксировали значительный рост популярности предоставления услуг в электронном виде. В 2018 году столичный Росреестр обработал 168,5 тысяч заявлений на постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, поданных в электронном виде. Этот показатель в 2,2 раза выше, чем в 2017 году.