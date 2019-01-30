РИАМО – 30 янв. Жителям Московской области рекомендовали не прибегать к самолечению, пытаясь спастись от ОРВИ и гриппа, в период подъема заболеваемости нужно соблюдать правила личной и общественной гигиены, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В ближайшее время прогнозируется резкое повышение заболеваемости вирусами гриппа и ОРВИ. В связи с эти просим жителей Подмосковья внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью близких», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, основным симптомами заболевания гриппом и ОРВИ служат высокая температура тела, кашель, насморк, головная боль, учащенное дыхание, боли в мышах и другие.

«При возникновении данных симптомов, особенно высокой температуры, рекомендуется остаться дома, сохранить постельный режим и главное – обратиться к врачу. Главный враг в борьбе с данными заболеваниями – самолечение. Также необходимо регулярно проветривать помещение, где находится больной, использовать защитные медицинские маски при общении с ним», – подчеркнул Матвеев.

Кроме того, министр напомнил о мерах профилактики.

«В период подъема заболеваемости следует избегать мест массового скопления людей, соблюдать правила личной и общественной гигиены», – резюмировал Матвеев.