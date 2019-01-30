РИАМО – 30 янв. Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают на соревнования Московской области по велоспорту «Маунтинбайк», заезды пройдут на главной площади в День защитника Отечества, сообщил представитель администрации муниципалитета.

«Ждем всех увлеченных спортом на зрелищное мероприятие в День защитника Отечества, 23 февраля. В этот день на главной площади города состоятся открытые соревнования Московской области по велоспорту «Маунтинбайк», – сказал представитель администрации.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, старт заездов в 11:00. Вход свободный. Мероприятие будет интересно не только взрослым, но и детям.

Соревнования проводятся при поддержке комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации муниципалитета.