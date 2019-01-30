РИАМО - 30 янв. В 2019 году в Москве запланировано проведение реставрации Литературного института имени Горького, жилого Дома Наркомфина и ряда других знаковых объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В 2019 году планируется отреставрировать здания Литературного института имени Горького, жилой Дом Наркомфина на Новинском бульваре, 1-й и 3-й учебные корпуса Московской консерватории имени Петра Чайковского и другие федеральные и инвестиционные знаковые объекты в ЦАО», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что запланировано также строительство нового экспозиционного корпуса и реставрационных мастерских Третьяковской галереи

«Кроме того, планируется завершить устройство инженерных сетей для подключения объектов ГМИИ имени Пушкина и Московской консерватории», – перечислил Левкин.

По его словам, в нынешнем году также есть планы завершить работы на четырех знаковых объектах, которые возводятся и реконструируются в центре города за счет инвесторов.

«Мы ожидаем окончания строительства гостиничного комплекса «Царев-Сад» на Софийской набережной, а также завершения реставрационных работ в жилом Доме Наркомфина и прачечной Дома Наркомфина, которые находятся на Новинском бульваре. Кроме того, до конца года должен быть сдан в эксплуатацию наземно-подземный паркинг, расположенный на участке № 16Б делового центра «Москва-Сити»», – заверил руководитель департамента.

Левкин подчеркнул, что работы на всех объектах 2019 года начались ранее и сейчас многие из них находятся в завершающей стадии строительства.

«Так, например, строительство нового экспозиционного корпуса и реставрационных мастерских Третьяковской галереи выполнено уже на 60%. А объем работ по перекладке инженерных сетей на Большой Никитской улице для реконструируемых объектов консерватории исполнен на 70%», – резюмировал он.