РИАМО - 30 янв. Следствие допрашивает фигурантов уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром», в их числе ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа, сообщается на сайте СК РФ.

Так, в уголовном деле замешаны член Совета Федерации ФС РФ от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков и иные.

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание», – говорится в сообщении.

Продолжается расследование по уголовному делу в отношении члена Совета Федерации ФС РФ от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других лиц.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также к участию в преступном сообществе.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Рауфа Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отец сенатора Рауль Арашуков уже много лет трудится в газовой отрасли. С 2002 по 2011 год занимал должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз». Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет.

Задержанный сенатор Рауф Арашуков доставлен на допрос. ВИДЕО>>