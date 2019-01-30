РИАМО - 30 янв. Руководство ООО «Горн Девелопмент» погасило задолженность по заработной плате в размере более 30 миллионов рублей перед 215 работниками, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Горн Девелопмент». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«За период с января по декабрь 2018 года генеральный директор ООО «Горн Девелопмент» в нарушение требований Конституции Российской Федерации, трудового законодательства и условий трудовых договоров, заключенных с работниками организации, при наличии финансовой возможности, не выплатил заработную плату 215 работникам общества. Сумма задолженности перед сотрудниками юридического лица составила более 50 миллионов рублей», – сказала Иванова.

На сегодняшний день работникам выплачено более 30 миллионов рублей, включая задолженность как перед работающими гражданами, так и уволившимися лицами, добавила она.

«В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех потерпевших по уголовному делу, а также мер по возмещению причиненного работникам ущерба», – резюмировала собеседник агентства.