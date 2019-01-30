РИАМО – 30 янв. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов наградил четырех работников средней школы №1 подмосковного Реутова областными наградами «За труды», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Награждение прошло в среду в рамках посещения Брынцаловым торжественного мероприятия, посвященного юбилею средней школы №1 – учреждению исполнилось 150 лет.

«В рамках церемонии награждения Брынцалов вручил знак Мособлдумы «За труды» четырем сотрудникам школы №1: Бедрань Ольге Леонидовне – директору школы; Шинкаревой Раисе Васильевне – учителю биологии; Любчак Татьяне Владимировне – учителю физики; Русаловой Надежде Анатольевне – заместителю директора по административно-хозяйственной работе», – говорится в сообщении.

Также коллективу школы была вручена благодарность губернатора Московской области. Кроме того, глава города Станислав Каторов наградил пять работников школы муниципальными наградами.

«Школа является не только старейшей, но и одной из лучших школ города благодаря сочетанию богатых педагогических традиций и современных методов преподавания», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что учебное заведение подготовило более 200 золотых и более 300 серебряных медалистов. Примерно 80 % выпускников школы поступают в вузы и успешно там учатся. В 2017 году школа вошла в Топ-5 лучших школ Московской области в номинации «Гражданское становление», одержала победу в конкурсе «100 лучших школ России».

«По независимой оценке качества образования школа находится на третьем месте в рейтинге «Организации, осуществляющие образовательную деятельность в Московской области», – отметил Брынцалов.

Он также подчеркнул, что благодаря государственной поддержке, за последние годы в школе произошло много положительных изменений – закуплена новая современная техника, компьютеры, проведен капитальный ремонт танцевального, актового и спортивного залов, реконструкция стадиона.

«Делается все возможное для создания необходимых условий, чтобы школьное образование соответствовало целям опережающего развития», – заключил Брынцалов.