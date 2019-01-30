РИАМО – 30 янв. Свыше 230 тысяч электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) выдали в прошлом году в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Московская область по итогам года в рейтинге субъектов РФ по количеству оформленных ЭЛН занимает четвертое место.

«Наибольшее количество выданных ЭЛН в городах Солнечногорск, Королев, Коломна, Орехово-Зуево, Ступино, Серпухов, Долгопрудный и другие», – отмечается в сообщении.

В Московском областном региональном отделении Фонда социального страхования 24 января состоялось совещание руководства отделения с представителями областного Минздрава, крупнейших медорганизаций Подмосковья и филиалов регионального отделения Фонда.

«Встреча была посвящена итогам работы по формированию ЭЛН в медицинских организациях Подмосковья в 2018 году», – подчеркивается в материале.

Так, с целью увеличения количества медучреждений и работодателей региона, осуществляющих электронное взаимодействие с Фондом при формировании, выдаче и оплате ЭЛН, в прошлом году специалистами отделения и филиалов проведено более 200 информационно-обучающих семинаров со страхователями и медорганизациями Московской области.

«В настоящее время 89% государственных медучреждений области участвуют в оформлении ЭЛН. Также большое внимание на встрече было уделено вопросу о выработке мер по увеличению количества работодателей региона, осуществляющих электронное взаимодействие с Фондом при оплате ЭЛН», – добавляется в пресс-релизе.

В настоящее время в региональном отделении Фонда регулярно проходят информационные семинары для страхователей и медицинских организаций. О том, как записаться на семинар и задать интересующие вопросы, можно узнать на сайте регионального отделения Фонда: r50.fss.ru, а также по телефону: 8 (495) 587-43-84 (добавочные 50-57, 50-53, 90-90)», – заключается в сообщении.