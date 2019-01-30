РИАМО - 30 янв. Нынешней зимой жители столицы чаще всего выбирали в интернет-магазинах такие товары для активного отдыха, как тюбинги, коньки и сани, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Маркет».

В исследовании использовались данные о переходах пользователей «Маркета» в интернет-магазины для таких товаров, как горные и беговые лыжи, сноуборды, коньки, тюбинги, снегокаты и санки с 1 декабря 2018 года по 20 января 2019 года.

«Этой зимой пользователи в Москве чаще всего выбирали на «Яндекс.Маркете» тюбинги, интересуясь моделями со средней стоимостью 1,78 тысячи рублей. Коньки и санки – на втором и третьем месте по популярности. Далее идут снегокаты, беговые лыжи, сноуборды и горные лыжи. При этом спрос на товары для зимнего спорта начал активно расти в середине ноября и достиг пика 14 января. Таким образом, интерес к этой категории наиболее высок после Нового года, в период отпусков», – отмечается в сообщении.

При выборе горных лыж пользователи чаще всего отдавали предпочтение бренду Head – его выбирали в 36% случаев. На втором и третьем месте – Atomic (15%) и Fischer (11%). Чаще всего выбирали лыжи, подходящие для профессионалов, – 32% кликов пришлось на такие модели. На «Яндекс.Маркете» средняя цена на модели горных лыж, которыми интересовались пользователи Москвы, составила 26,78 тысячи рублей.

«Самым популярным производителем сноубордов стал Burton, модели которого выбирали в 16% случаев. Второе место – у Head (14%) и третье – у BF snowboards (11%). Чаще всего смотрели сноуборды средней жесткости, подходящие для начинающих. Средняя цена сноуборда – 16,93 тысячи рублей», – добавляется в сообщении.

Для горных лыж средняя цена предложений интернет-магазинов, на которые кликали пользователи, была ниже всего в сентябре, тогда она опускалась до 22 тысяч рублей. А самая низкая средняя цена на сноуборды на «Яндекс.Маркете» в 2018 году наблюдалась в декабре. Тогда она опустилась до 15,5 тысяч рублей.