РИАМО - 30 янв. В среду вечером загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, сложно проехать по Садовому и Третьему транспортному кольцам (ТТК). Стоят улицы в центре города: Тверская, Валовая, Солянка, Москворецкая, Серебряническая набережные, Тверской бульвар, Моховая улица, улица Знаменка, Новый Арбат.

Садовое кольцо практически полностью скованно пробками, в основном – на севере, юге, юго-западе магистрали. На ТТК также сильные заторы. Затруднено движение и на МКАД: на внешней и внутренней стороне на севере и северо-западе магистрали, на юге и юго-западе и юго-востоке дороги.

По прогнозу сервиса, в 19:00 дорожная ситуация ухудшится, загруженность оценивается в восемь баллов. После 20:00 загруженность дорог составит шесть, после 21:00 – пять баллов.

В среду в столице началась оттепель, температура днем доходила до плюс двух градусов. Из-за мокрого снега, плохой видимости и образования гололедицы столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.