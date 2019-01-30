РИАМО - 30 янв. Слоистая облачность помешает жителям Москвы и Подмосковья наблюдать сближение Луны, Венеры и Юпитера на небе, которое произойдет рано утром 31 января, сообщила РИАМО в среду главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В это время будет облачная погода. У нас ни одна (погодная – ред.) модель не дает прояснение. Мы будем практически в зоне теплого атмосферного фронта, то есть облачность будет слоистая, через которую навряд ли мы увидим звезды и Луну», - сказала Позднякова.

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что ранним утром 31 января над юго-восточным горизонтом Луна пройдет мимо Венеры и Юпитера. Сближение продлится до восхода Солнца, которое начнется в 08:30. Луна и все светила постепенно поднимутся над южным горизонтом, а потом исчезнут в ярких лучах Солнца. Первыми после 05:20 над юго-восточным горизонтом появятся Юпитер, серп убывающей Луны и Антарес. В 05:45 взойдет Венера. Луна, Венера и Юпитер 31 января будут располагаться в созвездии Змееносца.

Луна является вторым по яркости светилом после Солнца, Венера – третьим, а Юпитер – четвертым. Сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере.