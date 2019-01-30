РИАМО - 30 янв. На 15% сократилось в Подмосковье число жалоб в порядке досудебного урегулирования споров с налогоплательщиками, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«В 2018 году налоговыми органами Московской области рассмотрено 1428 жалоб налогоплательщиков, что на 258 единиц, или на 15,3% меньше, чем за 2017 год. Снижение общего числа жалоб свидетельствует о повышении качества налогового администрирования и создает предпосылки для существенного сокращения судебных споров», – отмечается в сообщении.

Число жалоб от юридических лиц в отчетном году по сравнению с 2017 годом сократилось на 26,3% и составило 758 единиц. Более активными стали индивидуальные предприниматели, они направили налоговикам 126 жалоб, что выше уровня 2017 года на 20%. На девять единиц снизилось число жалоб от физических лиц, их в отчетном периоде рассмотрено 544.

«Необходимо отметить снижение на 320 единиц, или почти на 41% числа жалоб на результаты контрольной работы. Их в отчетном году было 463 единицы», – подчеркивается в материале.

Позиция налогоплательщиков при рассмотрении жалоб налоговым управлением была поддержана полностью или частично в 32,6% случаях, в 2017 году этот показатель составлял 34,5%. В суммовом выражении удовлетворены требования в размере 920,5 миллиона рублей, или 8,3% от оспариваемых сумм. В 2017 году эти показатели составляли соответственно 1,9 миллиарда рублей и 12,2%.

К налоговым органам Московской области предъявлено и рассмотрено судами 354 заявления налогоплательщиков, что на 17,7% меньше, чем в 2017 году. Количество судебных актов последней инстанции по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, в 2018 году составило 409 единиц. Из них 315 судебных актов, или 77% от общего числа вынесено в пользу налоговых органов.