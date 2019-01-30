РИАМО - 30 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду вечером задержали и отменили 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов задержали, еще 11 отменили. В аэропорту «Шереметьево» 14 рейсов задерживаются. Во «Внукове» три рейса задержали, шесть отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

В Подмосковье и Москве на 31 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда.

В Московском регионе 31 января будет облачно, пройдут снег и мокрый снег, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем – плюс 1-3 градуса.