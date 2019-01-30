РИАМО - 30 янв. В подмосковных Мытищах началось строительство многофункционального торгового центра «Март», который будет возведен на Волковском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В четырехэтажном здании разместятся магазины розничной торговли с техническими и подсобными помещениями, фуд-корт, кафе, автомойка. Также в торговом центре предусмотрен спортивный центр. Общая площадь объекта составит 6688 квадратных метров», – говорится в сообщении.

На первом этаже проектом предусмотрен торговый зал для реализации универсального ассортимента товаров. Здесь же на первом этаже будет расположено предприятие быстрого питания на 50 посадочных мест.

На 2-м, 3-м и 4-м этажах разместятся помещения спортивного комплекса, где предусмотрены групповые занятия для взрослых, детей и маломобильной категории граждан. Здесь будет обустроена зона прибытия посетителей комплекса со стойкой ресепшена и гардеробом, залы для групповых занятий, кардио-зона и силовая зона, бассейн, салон красоты с кабинетами, кабинет врача, фито-бар, а также технические и административные помещения.

В зоне бассейна запроектированы турецкая баня, две сауны и соляная комната. Единовременная пропускная способность спортивного центра – 115 человек.

Отдельным блоком в ТЦ предусмотрена автомойка на три поста со служебной зоной и залом ожидания клиентов.

«После ввода объекта в эксплуатацию будет создано порядка 100 новых рабочих мест», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На входе в торговый центр предусмотрена установка пандусов с поручнями для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории к ТЦ запланировано размещение малых архитектурных форм и парковка.

«Застройщик ООО «Торговый дом «МООН» планирует построить данный торговый центр до конца 2020 года. На весь период строительства инспекторами уже составлен график проверок, к которым будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил» для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Гарибян.