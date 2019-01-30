РИАМО - 30 янв. В Московской области зарегистрировано свыше 337 тысяч малых и средних предпринимателей, еще в 2017 году их количество составляло чуть более 319 тысяч человек, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Важное развитие, которое заложено на ближайшую пятилетку, связано с малым и средним предпринимательством. В настоящий момент у нас более 337 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировано на территории. Финансовая поддержка оказывается социальному предпринимательству, финансовая поддержка оказывается обрабатывающим производствам и предприятиями в сфере сельского хозяйства», – сказал Хромов.

Он отметил, что в регионе также проводятся комплексные программы по обучению малых предпринимателей ведению бизнеса.

Как отмечается в презентации к выступлению, в 2017 году в Московской области было зарегистрировано свыше 319 тысяч предпринимателей малого и среднего звена.