РИАМО - 30 янв. Следственные органы начали проверку по факту смертельного травмирования на станции «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороги двух мужчин, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным установлено, что 29 января 2019 года в вечернее время на станции «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороги в течение 2,5 часов произошло травмирование двух мужчин», – говорится в сообщении.

В 18:15 29 января мужчина, переходя по нерегулируемому пешеходному настилу, по личной невнимательности был смертельно травмирован электропоездом №6426 сообщением Москва-Дмитров. От полученных травм мужчина скончался на месте, его личность в настоящее время устанавливается.

Почти через три часа на расстоянии около 500 метров от места первого происшествия электропоезд №7155 сообщением Дмитров-Москва смертельно травмирован 47-летний мужчина, уроженец Московской области, который не заметил приближающегося поезда. Машинист электрички применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Пострадавший скончался.

На месте происшествия следователем следственного управления проведен осмотр места происшествия, в настоящее время все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.