РИАМО – 30 янв. В популярном мессенджере WhatsApp найдена уязвимость, благодаря которой пользователи смартфонов могут прочитать ранее удаленные сообщения, сообщает Газета.ru.

«В WhatsApp есть функция, позволяющая пользователю в течение часа оперативно удалить сообщения, например, отправленные по ошибке. Таким образом, отправитель обычно уверен в том, что удаленное послание никто и никогда не прочитает. Как оказалось, существует способ все же узнать, что было в тех, уже не существующих, сообщениях из-за функции резервного копирования», – говорится в материале.

Механизм восстановления удаленных сообщений в WhatsApp основан на функции резервного копирования чата, которая встроена в приложение и работает по умолчанию.

У большинства пользователей смартфонов на базе Android, iOS и Windows Phone эта функция включена и начинает свою работу в два часа ночи ежедневно. Если собеседник удалил сообщение, а получателю нужно его прочитать, то можно воспользоваться уязвимостью приложения и удалить WhatsApp со своего телефона.

«После этого необходимо вновь установить мессенджер на устройство. Система автоматически восстановит все чаты с помощью резервного копирования, в том числе и удаленные сообщения, которые снова будут видны всем участникам беседы», – отмечается в статье.

Однако этот способ работает лишь в том случае, если устройство не перезагружалось, а также если архив еще не успел обновиться.