РИАМО - 30 янв. Столичные власти планируют реализовать на торгах 24 проекта транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в течение этого года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За прошедшие два года мы уже продали на аукционах 16 проектов ТПУ, в этом году планируем реализовать еще 24 проекта. Интерес со стороны инвесторов к проектам очень высок, причем как среди российских, так и среди зарубежных девелоперов», – сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он дополнил, что среди предлагаемых инвесторам будут как крупные транспортно-пересадочные комплексы, так и небольшие транспортные узлы районного масштаба и значения.

«Всего в составе этих транспортно-пересадочных узлов можно будет построить более 1 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения – от спортивных центров и объектов торговли до офисов и жилья. Общая площадь жилья в этих проектах составит примерно 300 тысяч квадратных метров, а площадь коммерческих объектов – 700–800 тысяч», – подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что в ряде проектов планируется построить новое жилье для программы реновации.

В конце апреля – начале мая в столице появится транспортно-пересадочный узел «Саларьево», он будет вмещать около шести тысяч парковочных мест, заключил Хуснуллин.