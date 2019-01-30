РИАМО – 30 янв. Общественные жилищные инспекторы в 2018 году провели свыше 3,3 тысяч проверок в Подмосковье, в регионе ведется работа по развитию эффективных механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2018 году общественные жилищные инспекторы провели более 3,3 тысяч проверок, в ходе которых выявили почти 3 тысячи нарушений. По всем выявленным нарушениям Госжилинспекцией были выданы предписания на их устранение, исполнение предписаний находится на контроле государственных жилищных инспекторов», – сказал Пестов.

Он уточнил, что добровольные помощники надзорного ведомства самостоятельно оценивают качество работы управляющих организаций по эксплуатации и содержанию многоквартирных домов, помогают надзорным органам осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения текущего и капитального ремонта МКД.

«В том числе они принимают участие в проверках внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, помогая предотвращать ЧП, связанные с утечками газа», – дополнил Пестов.

Кроме того, внештатники проводят надзорные мероприятия как совместно со штатными специалистами Госжилинспекции, так и самостоятельно.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется работа по развитию эффективных механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ. На сегодняшний день в рядах внештатных инспекторов Госжилинспекции Московской области состоит уже более 100 человек. В 2018 году количество внештатных инспекторов ГЖИ увеличилось на 25%», – пояснил Пестов.