РИАМО – 30 янв. Жители многоквартирного дома №87 по улице Андропова в подмосковном Ступине отправили обращение в областную Госжилинспекцию по вопросу нарушения правил предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы оперативно проверили деятельность управляющей организации ООО «ЖКХ» городского округа Ступино по вопросу нарушения правил предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению в многоквартирном жилом доме.

«В ходе проверки жилищными инспекторами были проведены замеры температуры подающего стояка отопления и температуры воздуха в жилом помещении квартиры заявителя, при температуре наружного воздуха - 5 ºС. По результатам проверки температура воздуха в большой комнате составляет +18,3 ºС, температура отопительного прибора составляет +24,6 ºС (не прогревается). В связи с чем не обеспечивается нормативная температура воздуха внутри жилого помещения», – говорится в сообщении.

По результатам данной проверки, управляющей организации выдали предписание на устранение выявленных нарушений. В рамках административного дела начальника участка ООО «ЖКХ» городского округа Ступино оштрафовали на 25 тысяч рублей. На момент проведения проверки предписания работы были выполнены в установленные сроки.

«С наступлением холодов обеспечение теплом жителей Подмосковья – важнейшая из обязанностей управляющих организаций. Нарушение этих правил и поступление обращений граждан на данную тему тщательно отслеживается Госжилинспекцией. Наказывать за этот вид нарушений будем с учетом верхних штрафных планок, предусмотренных законодательством», – напомнил главный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.