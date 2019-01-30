РИАМО - 30 янв. Ряду жителей Подмосковья к 23 Февраля, 9 Мая и Дню начала контрнаступления под Москвой (5 декабря) в 2019 году предоставят специальные денежные выплаты, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Производить в 2019 году лицам, указанным в приложении (для служебного пользования) к настоящему постановлению, денежные выплаты в размере 2,5 тысячи рублей каждая, приуроченные к дням воинской славы России», — говорится в документе.

Выплаты будут сделаны ко Дню защитника Отечества, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (5 декабря).

Денежные выплаты производятся на основании заявлений о денежных выплатах, подписанных получателями, которые представляются в управление делами губернатора Московской области и правительства региона в срок не позднее 10 календарных дней до наступления дней воинской славы России.

Перечисления денежных выплат производятся также управлением делами губернатора Подмосковья и правительства области на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях и указанные в заявлениях.