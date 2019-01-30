РИАМО - 30 янв. Власти Подмосковья планируют в течение 3-4 лет полностью обеспечить потребности региона по продовольственной ржи, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас большая программа по выращиванию продовольственной ржи для дальнейшего использования в хлебопекарной промышленности. Мы для себя ставим это одним из приоритетов. По пшенице мы производим 200, может быть, коснемся уровня 400-500 тысяч тонн, конечно же, полностью потребность региона в продовольственной пшенице мы не обеспечим. А вот по ржи эти горизонты вполне ощутимы», - сказал Разин.

Он отметил, что в течение 3-4 лет планируется полностью обеспечивать регион в потребности продовольственной ржи.