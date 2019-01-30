РИАМО - 30 янв. В этом году власти Московской области планируют начать строительство грибной фермы в регионе, производство которой будет ориентировано на выращивание азиатских грибов, в настоящее время небольшой объем выращивается на арендованных площадях, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Городской округ Ступино – у нас сейчас там выращивание этих грибов ведется на арендованных площадях в небольшом объеме. Параллельно заканчивается работа по подготовке проектно-сметной документации и открытию финансирования. Проект находится в стадии реализации. Мы рассчитываем, что в этом году уже начнется активное строительство. Но небольшой объем производства уже идет на арендных площадях», – сказал Разин.

Он добавил, что предприятие ориентируется на выращивание нетрадиционных шампиньонов – азиатских грибов.