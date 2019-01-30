Из-за телесериалов, популярных в 90-е годы в России, Аргентина представляется многим идеальным местом для жизни: яркое солнце, красивые виды и романтичные мачо. Очаровавшись сюжетами из мелодрам, туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы танцевать танго на улице и встретить любовь всей своей жизни. Юлии из Москвы удалось осуществить латиноамериканскую мечту – выйти замуж за аргентинца и переехать на родину Месси. В беседе с РИАМО она развеяла мифы и рассказала, ради чего стоит приехать в эту страну.

Жилье в подарок и работа по знакомству

© фото из личного архива

Два года назад я зарегистрировалась на сайте для путешественников, через который познакомилась с парнем из солнечной Аргентины — Адрианом, приехавшим в Москву на зимние каникулы. Мы сразу понравились друг другу и у нас начались отношения на расстоянии.

Мы пересекались во время совместных путешествий, а когда поняли, что не можем друг без друга, решили пожениться и переехать к нему на родину – в туристический город Кордова.

© фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 2

Свадьба дала мне возможность получить аргентинский паспорт. Меня встретило яркое солнце и живописные пейзажи со множеством гор, речек и зарослями тропических джунглей.

Снимать жилье нам не пришлось: на первое время нас приютили родители мужа, а потом подарили небольшой домик.

© фото из личного архива

Работу в Аргентине все в основном находят по знакомству, вот и я устроилась секретарем в академии по английскому, где работают мои новые родственники.

Кроме того, Адриан и его отец владеют небольшой пасекой, поэтому я открыла для себя новое хобби – пчеловодство.

Еще в Аргентине развито национальное производство – техники, одежды и пр. Хотя на выходе получается продукт не самого высокого качества и по завышенной цене.

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Смеяться над мачо и платить за себя

© фото из личного архива

Про Аргентину я толком ничего не знала, разве что слышала, что она не особо отличается от Мексики, и там снимаются «мыльные оперы». Но, посетив эту страну всего лишь с обзорной экскурсией, я поняла: она настолько самобытна, что любые стереотипы быстро развеиваются.

В России бытует стереотип, что каждый второй аргентинец – горячий мачо, а отношения с ним напоминают мыльную оперу.

На самом деле, и мужчины, и женщины тут довольно свободных взглядов. Многие встречаются с кем-то, но не считают это такими уж серьезными отношениями. Не сказать, что это свойственно всем аргентинцам, но уж точно не считается чем-то аморальным.

© фото из личного архива

Правда, по моим наблюдениям, представительницы прекрасного пола более заинтересованы в длительных серьезных отношениях, нежели мужчины. Когда же у мужчины наконец появляется семья, он становится трепетным семьянином, и даже после развода никогда не оставит своих детей. В целом аргентинские мужчины – джентльмены и довольно обаятельные.

Аргентинский мачо – не более чем стереотип, над которым посмеиваются даже сами местные. В Буэнос-Айресе, например, ценится равноправие полов. Есть даже целое движение за гендерное равенство. Многие девушки здесь образованные и независимые и не терпят сексизма.

Девушка может сама подойти к симпатичному парню и пригласить его на свидание. Если они обедают вместе в кафешке, молодой человек может по-хозяйски потянуться к счету, но это будет проверкой того, придерживается ли девушка независимых взглядов. Если да – она откажется от такого комплимента. Девушки тоже могут устраивать подобные проверки.

Если говорить про создание семьи и самоопределение, то такой возраст, как правило наступает у аргентинцев к 30-ти. В этом возрасте люди со средним доходом предпочитают заводить детей, а вот малообеспеченные, как правило, имеют по насколько чад уже к 18 годам.

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Маникюр на дому и походы к психологу

© фото из личного архива

Многие женщины здесь подрабатывают, открывая небольшие салоны красоты или делая маникюр на дому, как в России.

Опять же, смотря какой-нибудь дурацкий сериал, мы видим красотку Паулу, которая всегда при параде. На самом деле, аргентинские девушки не так ярко красятся и броско одеваются, как в России, хотя и выглядят ухоженно. Из-за жары многие одеты довольно открыто, в короткие топы и шорты, но при этом не выглядят вызывающе.

С медициной здесь все хорошо – она высоком уровне, а вот организован процесс не очень: чтобы попасть к специалисту, надо целый день потратить, записаться и отстоять огромную очередь - прямо как в российских поликлиниках. Поэтому у среднего класса очень распространена медицинская страховка: 50 долларов в месяц покрывают посещение различных врачей – от стоматологов до психологов.

Кстати, в Аргентине много психологов – это здесь очень востребовано. Другие престижные специальности – медики, учителя иностранных языков, государственные работники. При этом почти каждый старается обзавестись собственным небольшим бизнесом.

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Party-people

© фото из личного архива

Первое, что замечаешь в Аргентине – общительность людей. При встрече все целуют друг друга в щеку – хотя в России сейчас так тоже делают, но все равно это кажется немного странным.

Также для аргентинцев очень важны семейные ценности. Они постоянно собираются большими компаниями и устраивают домашние тусовки, часто даже без алкоголя.

У мужа в WhatsApp куча друзей из школы, университета, с работы. Каждый день они чатятся, чтобы поделится друг с другом новостями.

При этом аргентинцы в принципе предпочитают гаджетам и телевизору живое общение. Например, после застолий семья может еще час сидеть за столом, чтобы просто поболтать.

Конечно, все знают Наталью Орейро, но аргентинские сериалы – это уже пережитки прошлого, сейчас все смотрят турецкие и сериалы Netflix.

Сначала новые традиции не пришлись мне по вкусу, ведь в Аргентине в основном говорят на испанском, которого я не знаю, но специально для меня часть фраз произносили на английском.

Аргентинцы – настоящие party-people, у них все время какой-то праздник! Иногда люди даже не знают, что именно сегодня отмечается. Даже, если событие выпадает на выходной, правительство перенесет его на будни, чтобы лишний раз отдохнуть и повеселиться.

Большие праздники вроде Дня Независимости или Дня Трудящихся все отмечают локрой – кашей из бобовых, смешанных со свининой, а во время застолий готовят мясное барбекю под названием асадо. Еще одно популярное блюдо называется эмпанадос и представляет из себя небольшие пирожки с мясом.

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Фанаты мяса и футбола

© фото из личного архива

Мясо у аргентинцев в большом почете, хотя в целом рацион не очень разнообразен, по сравнению с Россией. Например, здесь явно не хватает гречки и молочки, даже фруктов, которых у нас едят гораздо больше. Тот же гранат я видела на рынке всего один раз.

Аргентинцы – фанаты калорийной, сытной и простой еды. То есть оливье с 1001 ингредиентом, как в России, тут никто не делает! Кусок мяса и лист салата – вот вам и все блюдо.

За время жизни тут я практически стала вегетарианкой, устав от мясного, а когда навещаю родителей в Москве – везу обратно в чемодане изыски вроде морской капусты.

Мяса здесь покупают очень много, но все же это, скорее, позволяет себе средний класс и выше. Цена – 4 доллара за килограмм. Также в Аргентине очень распространено влияние итальянской культуры и кухни, поэтому менее обеспеченная молодежь часто ест пасту с соусами или лазанью. Как и у нас, популярна доставка еды на дом.

Что касается футбола, то многие аргентинцы – настоящие футбольные фанаты и трепетно болеют за своих кумиров. Футбол здесь, действительно, национальная гордость. Это больше чем спорт – это целая жизнь. Фанаты разных команд буквально воюют друг с другом.

Правда, мы с мужем – не фанаты футбола, больше любим путешествия.

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Латиноамериканский Париж

© фото из личного архива

Вся жизнь, конечно, крутится в столице – Буэнос-Айресе. Свое второе название – латиноамериканский Париж – он получил из-за необычной рельефной архитектуры, утопающей в зелени, которая причудливо сочетается с граффити и арт-объектами. Иногда возникает ощущение, что я на час телепортируюсь в Европу.

Здорово наблюдать за людьми, которые по вечерам танцуют танго прямо на улицах! Кроме того, аргентинцы обожают театр, поэтому в столице есть целый проспект Avenida Corintes, где постоянно проходят театральные шоу.

© фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 2

Еще одна интересная традиция связана с окончанием университета. Учеба может длиться по 7-10 лет, так как за пересдачи не исключают. Студенты празднуют получение диплома на полную катушку. Выходят на специальную площадку, где их закидывают красками, майонезом и яйцами.

Единственным минусом, пожалуй, являются цены, завышенные по всей стране в два раза по сравнению с московскими.

При этом средняя зарплата в Аргентине составляет 600 долларов. Вероятно, из-за этого мода там не на высшем уровне. Парни и девушки носят шорты с футболками из-за постоянной жары. У обеспеченных людей сейчас принято одеваться, как хиппи, хотя вещи на самом деле не потрепанные, а плод трудов известных дизайнеров. В отличие от русских, которые одеваются одинаково, когда появляется какая-то мода, здесь все выглядят самобытно.

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Криминал Москвы 90-х и закрытые районы

© фото из личного архива

Иногда свобода в Аргентине кажется чрезмерной. Это проявляется в довольно халатном отношении полицейских к некоторым городским проблемам. Мои новые знакомые не верят, что в Москве полицейские могут приехать из-за жалобы на громкую музыку.

В нашем городе есть несколько криминальных районов, куда опасно заходить. Часто происходят карманные кражи, а на безлюдной улице у тебя могут на ходу сорвать с шеи золотую цепочку. Поэтому, поздно возвращаясь домой, я бегу бегом, едва заслышав звук двигателя мотоцикла. Такое было в Москве разве что в начале 90-х.

Однажды в дом наших родственников в их отсутствие просто так заехала семья бездомных с детьми.

Чтобы вернуть себе недвижимость пришлось вызывать соцработников и отстаивать свои права. Частично решить эту проблему помогают закрытые районы, с огороженной территорией, но дома там стоят недешево.

Отчасти поэтому молодежь в основном живет в городах и снимает жилье в многоквартирных домах на время учебы, а вот семейные люди ближе к 30-ти годам предпочитают частный сектор.

Я безумно рада тому, что мы обзавелись собственной машиной. Помимо того, что у нас преимущество перед другими городскими жителями, которые ждут автобусов (а они ходят с большими интервалами) или постоянно заказывают такси, мы можем исколесить всю страну и поучить массу потрясающих впечатлений!

Тем более, как говорит мой муж, неважно, куда ты отправляешься, если человек рядом с тобой может скрасить любое место.

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Увидеть китов и заплыть на «край света»

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В Аргентине множество климатических зон. В Кордове нормальной температурой летом считается плюс 23 градуса, но из-за духоты нам приходится ставить в каждую комнату кондиционеры и вентиляторы.

Если зимой в горных регионах выпадает снег – люди бегут делать фото для социальных сетей.

Аргентина имеет большое разнообразие по флоре и фауне: на юге живут пингвины и киты, которых можно увидеть с берега невооруженным взглядом, а на севере встречаются опасные крокодилы и анаконды. Кроме того, на севере расположен живописный город Ушуая, ближе всех расположенный к Антарктиде, который называют «краем света».

© фото из личного архива

Там, где я живу, растут невысокие деревца, что мне не особо по душе после раскидистых русских лесов. Зато в трех часах езды от нашего городка есть необычное хиппи-поселение. Живущие там люди берегут экологию, используют только натуральные продукты, даже дома у них из глины и соломы.

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В числе моих любимых мест – провинция Мендоса, расположенная в долине Ла-Риоха и известная виноделием, шахтерская деревушка Пуэбло Эскандидо с подвесными мостами и потрясающей красоты водопады Игуасу, куда съезжаются туристы из разных стран.

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