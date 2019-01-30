РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 янв. В среду спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совершил рабочую поездку в бывший военный городок «Северный» подмосковной Балашихи, он проверил качество капитального ремонта в двух образовательных учреждениях микрорайона, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В ходе рабочей поездки Брынцалов посетил гимназию №3 и детский сад №47. В гимназии был проведен ремонт кровли, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада, цоколя и отмостки, входных групп. В ней установили автоматическую пожарную сигнализацию, локальные сети, систему контроля доступа, вентиляцию и систему кондиционирования.

«Игорь Брынцалов осмотрел выполненный ремонт в помещениях гимназии – учебные классы, пищеблок, мастерские, актовый зал и территорию гимназии и рассказал, что ремонт был проведен в соответствии с госпрограммой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, на который было выделено свыше 70 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Глава горокруга Сергей Юров отметил, что из муниципального бюджета выделено около 15 миллионов рублей на благоустройство территории гимназии и установку спортивного ядра.

В ходе осмотра гимназии спикер Мособлдумы сказал, что обратится в министерство образования для уточнения бюджета.

«Мы будем рассматривать изменения в бюджет в думе уже в марте – включим в программу, выделим средства, чтобы закупить в столовую оборудование, моменты, связанные с докомплектацией классов, актового зала, спортзала. Я думаю, что к 1 сентября (2019 года – ред.) гимназия будет полностью оборудована», – пояснил Брынцалов.

В гимназии обучается более 400 детей из микрорайонов Северный, ВНИИПО, Сакраменто, деревень Новая и Безменково. Учебное учреждение обеспечено автобусами, осуществляющими подвоз детей из данных территорий. К учебным занятиям приступили с текущей недели.

Далее глава парламента осмотрел детский сад №47, в котором во время ремонта полностью поменяли инженерные сети, реконструировали перегородки внутри здания. На территории детского сада смонтировали новые фонарные столбы, покрасили забор, установили три веранды, малые архитектурные формы, игровые комплексы с каруселями, песочницей, а также спортивную площадку.

«Соблюдены все нормы СанПиН, самое главное – качественный ремонт сделан, который отвечает всем современным требованиям. Средства, выделенные из бюджета, свыше 30 миллионов рублей, качественно освоены», – отметил Брынцалов.