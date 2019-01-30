РИАМО - 30 янв. Власти Московской области ведут переговоры по созданию в регионе производства сухого молока с двумя потенциальными инвесторами, для проработки инвесторам представили земельные участки на юго-востоке области, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Для нас строительство подобного рода предприятий (по производству сухого молока – ред.) является одним из приоритетов. На сегодняшний день у нас действительно ведутся переговоры, мы общаемся с двумя потенциальными инвесторами. Мы предоставили коллегам земельные участки для проработки это юго-восточная часть Подмосковья», – сказал Разин.

По его словам, после соответствующего анализа со стороны инвесторов технических возможностей, градостроительных ограничений, а также ресурсной составляющей возможности обеспечения подобного производства молоком, сырьем, будет принято соответствующее решение.

Он добавил, что в настоящее время в федеральной программе предусматривается субсидирование капитальных затрат при строительстве подобного рода заводов, ориентированных на производство детского питания.

«То есть если сушка молока предусматривается для дальнейшего использования в детском питании, то, соответственно, будет дополнительная поддержка», – добавил Разин.

Он отметил, что предполагаемая сумма инвестиций будет исчисляться несколькими миллиардами рублей.