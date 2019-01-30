РИАМО - 30 янв. Подмосковные энергетики снизили потери в электрических сетях МОЭСК до уровня 8,9% от отпуска энергии в сеть, снижение потерь энергии является одним из основных направлений работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«По итогам 2018 года энергетики МОЭСК снизили потери в электрических сетях компании на территории Московской области до уровня 8,9% от отпуска электрической энергии в сеть. По итогам 2017 года этот показатель составлял 9,16%», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Снижение потерь электрической энергии при ее передаче потребителям – одно из основных направлений работы энергетиков, которому уделяется пристальное внимание. Разработана и реализуется комплексная программа по снижению потерь. Проводятся мероприятия по выверке схем сети, актуализации базы данных по формированию полезного отпуска, выявлению неучтенного потребления электроэнергии и оснащению границ балансовой принадлежности с потребителями интеллектуальными приборами учета электрической энергии.

Потери в электросетях – важный финансовый показатель для электросетевой компании, так как компенсация затрат на покупку потерь электроэнергии напрямую влияет на чистую прибыль. Чтобы избежать дополнительных затрат на покупку электрической энергии для компенсации потерь и повысить финансовую устойчивость компаний, энергетики продолжают активную работу, направленную на минимизацию потерь.