РИАМО - 30 янв. Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ пошутил, сравнив с туристом министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который принял участие в экономическом форуме в Давосе, пишет в среду Федеральное агентство новостей.

«У нас сегодня вопрос туризма на повестке дня совещания. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста. Расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было интересного и полезного, если что-то было», – заявил Путин.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возглавлял российскую делегацию в Давосе.

В этом году Давосский форум сопровождался скандалами: организаторы решили отстранить от участия в мероприятии российских бизнесменов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и президента ВТБ Андрея Костина, которые попали под санкции США. В ответ российские власти сообщили, что Москва откажется от участия, если не снимут запреты. После этого бизнесменам разрешили прибыть в Давос в качестве делегатов.

По словам Орешкина, организаторы форума извинились перед Россией, однако «осадок остался».

Давосский форум – всемирный экономический форум, на котором проводят встречи ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, журналисты.