РИАМО - 30 янв. В Московской области планируют создать две новые особые экономические зоны, которые будут расположены в Кашире и Домодедове, так, в ОЭЗ в Кашире будут привлекать энергоемкие производства, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Действуют три особые экономические зоны, планируем в этом году до конца марта подать заявку на четвертую особую экономическую зону в Кашире и, я думаю, что где-то в середине года будет подана заявка на пятую особую экономическую зону в Домодедове», - сказал Хромов.

Он уточнил, что в ОЭЗ в Кашире будут привлекать энергоемкие производства.

«В Домодедове та особая экономическая зона, которая планируется пятой, будет ориентирована на оптово-распределительный центр, который одновременно будет строиться на железной дороге, связанный и с пищевой переработкой, и с переработкой систематических грузов, которые приходят по железной дороге», - добавил Хромов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ходе ежегодного обращения к жителям сообщил, что в особых экономических зонах в Подмосковье создали 5 тысяч рабочих мест.