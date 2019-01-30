РИАМО - 30 янв. Закрытие железнодорожного переезда на 3-м километре автомобильной дороги ММК А-107 Минско-Можайского направления пройдет в ночь с 30 по 31 января, говорится в сообщении пресс-службы управления Госавтоинспекции по Московской области.

«В связи с производством ремонтных работ в ночь с 30 января 2019 года на 31 января 2019 года с 00:00 до 05:00 часов на 3-м километре автодороги ММК А-107 Минско-Можайского направления будет закрытие железнодорожного переезда», – отмечается в сообщении.

Возможные пути объезда: при движении в направлении автодороги М-3 «Украина»: (на 37-м километре автодороги А-100 «Можайское шоссе» съезд на «Можайское шоссе – станция «Жаворонки» – Минское шоссе», далее по дороге М-1 «Беларусь» (в направлении Московской области) до 45 километра (транспортная развязка на пересечении автодорог ММК А-107 и автодороги М-1 «Беларусь») (съезд на автодорогу ММК А-107 в направлении автодороги М-3 «Украина»).

При движении в направлении автодороги М-9 «Балтия»: (на 11 километре дороги ММК А-107 «Киевско-Минского» направления (транспортная развязка на пересечении дороги ММК А-107 и дороги М-1 «Беларусь») съезд на трассу М-1 «Беларусь» в направлении города Москвы, далее на 37-м километре съезд на «Минское шоссе» – станция «Жаворонки» – «Можайское шоссе», далее по дороге А-100 «Можайское шоссе» в направлении Московской области.