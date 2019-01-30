РИАМО - 30 янв. Члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову предъявили обвинения в причастности к убийствам, участии в преступном сообществе, а также в давлении на свидетеля, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также к участию в преступном сообществе.

«Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», частью 4 статьи 309 УК РФ «Давление на свидетеля», частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», – говорится в сообщении.

Сейчас Арашуков допрашивается в качестве обвиняемого. Он заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

Первоначально уголовное дело по фактам этих убийств расследовалось в территориальных следственных органах СК России. Долгое время особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми. Впоследствии уголовное дело было передано в Москву. В результате удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации убийств.

Вслед за сыном был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к систематическому хищению газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Рауля Арашукова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проводят масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.