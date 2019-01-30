РИАМО - 30 янв. Педагог, вызвавшая конфликт между первоклассниками в школе в Химках, уволилась, при этом она ни перед кем не извинилась, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее учитель физкультуры одной из школ в Химках спровоцировала первоклашек своими высказываниями на избиение одноклассника. Мальчик попал в больницу с серьезными ушибами и психологической травмой.

«Учительница уволилась», - сказала Мишонова.

Она добавила, что педагог ни перед кем не извинилась.

Ранее ГСУ СК России по Московской области начало проверку информации об избиении ребенка.