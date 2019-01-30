РИАМО – 30 янв. В Ступинской больнице провели операцию по остеосинтезу (хирургической репозиции костных отломков) 32-летнему пациенту, который в результате ДТП лишился двух костей предплечья, говорится в сообщении пресс-службы Ступинской ЦРКБ.

Травматологи одновременно выполнили три оперативных вмешательства по остеосинтезу, забору донорской кости и имплантации.

«Мужчина экстренно поступил в больницу после ДТП, в результате которого получил тяжелую травму. У пострадавшего был диагностирован оскольчатый перелом наружного мыщелка большеберцовой кости правой ноги, травма шеи, открытый перелом костей левого предплечья с дефектом лучевой кости в 1 сантиметр и дефектом локтевой кости в 2 сантиметра, тупая травма живота, травматический шок», – сказал заведующий травматологическим отделением СЦРКБ Заур Сулумов.

Он добавил, что две бригады врачей выполнили остеосинтез титановой пластиной локтевой кости с укорочением в 2 сантиметра для уменьшения дефекта лучевой кости. Для устранения остаточного дефекта лучевой кости в 7 сантиметров неправильной геометрической формы был произведен забор донорской кости с крыла подвздошной кости в качестве костного трансплантата.

«Имеющийся дефект был заполнен донорской костью, далее произведена фиксация титановой пластиной длиной в 190 миллиметров. Операции длились около 3 часов», – заключил Сулумов.

По данным Ступинского информагентства, оперативные вмешательства прошли успешно. Пациент в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в травматологическом отделении и готовится к остеосинтезу с замещением костного дефекта мыщелков большеберцовой кости правой ноги.