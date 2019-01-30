РИАМО - 30 янв. В Подмосковье может появиться служба медиации при разводах, решение будет принято в текущем году, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы пришли к выводу, что нам нужна служба медиации при разводах. Она есть за границей давно, это очень положительный опыт. <…> Когда родители разводятся, чтобы они не после развода определяли жизнь ребенка, <…> а во время процесса получали определение решения суда, с кем будет проживать ребенок. Мы будем плотно этим заниматься в этом году», – сказала Мишонова.

По ее словам, в адрес уполномоченного поступают обращения, касающиеся этих вопросов.

Медиация – одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

Медиатор поможет прописать порядок выплаты алиментов, с кем будут жить дети, как разделить имущество.