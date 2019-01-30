РИАМО - 30 янв. Следствие проверит информацию СМИ о получении пожилой женщиной электротравмы в троллейбусе №70 на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Из сообщений СМИ следует, что 29 января на остановке «Аэродромная» в Москве при посадке в троллейбус маршрута №70 пенсионерку ударило током. Также сообщается, что водитель не принял мер по оказанию помощи пассажирке и продолжил движение по маршруту на неисправном троллейбусе.

«Главным следственным управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о травмировании женщины в троллейбусе», – сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи устанавливают все изложенные в публикации обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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