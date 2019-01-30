РИАМО - 30 янв. Победителей детско-юношеского конкурса рисунков «Абрамцевский дуб, вдохновитель художников и поэтов – Российское дерево года - 2018» наградили в доме правительства Московской области, передает в среду корреспондент РИАМО.

Заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин огласил победителей конкурса в младшей возрастной группе. Третье место занял Тимофей Тимтишин из муниципального района Раменский, второе – Артемий Светцов из Долгопрудного, победителем стал Даниил Кудряшов из Зарайска.

В свою очередь, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин объявил лауреатов конкурса средней возрастной группы. Третье место присвоили Анне Сильченковой из Клина, второе место заняла Анастасия Назарова из Сергиево-Посадского района, лидером в этой группе стала Людмила Фоменко из Шатуры.

Победителей старшей возрастной группы объявил глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников. Третье место заняла Матлуба Мамина из Коломенского округа, второе место присвоили Дарье Дьяконовой из Серпухова и первое место занял Иван Царев из Шатуры.

Три рисунка-победителя конкурса в младшей возрастной группе будут направлены в Брюссель для демонстрации во время церемонии награждения победителя конкурса «Европейское дерево года - 2019» в Европейском парламенте.

На торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса рисунков, победителей наградили дипломами и призами, а также финалисты получили в подарок от организаторов российского этапа конкурса художественные наборы.

Дубу, который растет в музее-заповеднике «Абрамцево», уже почти 250 лет. Подмосковный долгожитель стал участником конкурса «Российское дерево года». В соревновании участвовали 12 исторических деревьев. Победитель определялся по итогам открытого голосования на сайте rosdrevo.ru.

После победы на российском конкурсе дубу предстоит побороться за звание главного дерева Европы 2019 года.