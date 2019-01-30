РИАМО - 30 янв. Более 20 предприятий промышленности открывается ежегодно в Московской области, на территории региона действует свыше 1 тысячи крупных и средних предприятий, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В Московской области было реализовано существенное количество проектов как пищевой переработки, так и во всей обрабатывающей промышленности. Область, как и была в советское время, является лидером промышленного производства в России», – сказал Хромов.

Он отметил, что в Московской области работают более 1 тысячи крупных и средних предприятий.

«При этом из года в год мы прирастаем. Более 20 предприятий ежегодно открывается новых», – добавил Хромов.

Кроме того, как отмечается в презентации к выступлению, в Подмосковье действуют 13 технопарков и свыше 60 индустриальных парков.