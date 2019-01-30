РИАМО - 30 янв. Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую ранее похитили с выставки в Третьяковской галерее в Москве, передана представителям министерства культуры Российской Федерации, сообщается на сайте МВД России.

«Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Сергей Кузьмин в торжественной обстановке передал представителям министерства культуры РФ, Русского музея и Третьяковской галереи похищенную ранее картину мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», – говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие помощник министра внутренних дел РФ полковник полиции Ирина Волк, директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя по горячим следам задержали в Подмосковье. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.