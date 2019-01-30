РИАМО - 30 янв. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области готов инициировать поправки в законодательство в 2019 году, чтобы родители не мешали друг другу видеться с детьми, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Мы созрели, чтобы инициировать изменения в закон, которые бы гласили, что если один из родителей удерживает ребенка и не дает ему общаться с другим родителем, то в принципе мы готовы инициировать, чтобы квалифицировать это деяние как кражу ребенка, потому что по-другому не получается выполнять решения суда», - сказала Мишонова.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка Московской области готов выйти с инициативой в этом году.