РИАМО - 30 янв. Более 2 тысяч обращений поступило в прошлом году к детскому омбудсмену в Московской области, число обращений в 2018 году выросло на 63%, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Количество обращений выросло за прошлый год на 63%, в общей сложности мы получили более 2,1 тысячи обращений, 586 из них – в сфере образования, обычно обращаются в основном со школьными конфликтами, конфликтами родителей с детьми», – сказала Мишонова.

Она добавила, что число обращений, касающихся выплаты и взыскания алиментов, значительно уменьшилось.

В среду в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) проходит пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.