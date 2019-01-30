РИАМО - 30 янв. За прошлый год объем инвестиций в основной капитал Подмосковья вырос более чем на 12%, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Объем инвестиций в основной капитал у нас за 2018 год вырос более чем на 12%. При этом и в 2017 году был существенный рост - больше 5%», - сказал Хромов.

Объем инвестиций в подмосковную экономику по итогам 2018 года составит свыше 820 миллиардов рублей.

Ранее Хромов сообщил, что в ближайшие пять лет Подмосковье сосредоточится на развитии экспорта, повышении производительности труда на предприятиях и повышении конкурентоспособности региональной продукции.