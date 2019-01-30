РИАМО – 30 янв. Управляющая организация из Щелкова по предписанию Госжилинспекции Подмосковья очистила кровлю дома на Первомайской улице от наледи и сосулек, ранее организацию оштрафовали за несвоевременное проведение данных работ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию Московской области обратилась жительница многоквартирного дома по адресу: Щелково, улица Первомайская, дом №41. Она сообщила, что управляющая компания игнорирует опасные сосульки, которые образовались на крыше дома.

«Оперативно выехав на проверку, инспекторы обнаружили, что беспокойство жительницы не беспочвенны. Действительно, на кровле имеются крупные и опасные сосульки, а управляющая компания МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ» не принимает мер по их устранению. По итогам внеплановой проверки, упомянутая УК получила предписание в течении одного дня устранить обнаруженное нарушение жилищного законодательства», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что проверка исполнения предписания показала, что УК выполнила требования надзорного ведомства и устранила сосульки, на управляющую организацию наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

«Рекомендую всем управляющим организациям Подмосковья регулярно обследовать кровли и козырьки многоквартирных домов на предмет наличия наледи, снега и опасных сосулек», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Необходимо своевременно устранять эти нарушения во избежание падения льда на головы прохожим во время оттепели.

«Не ждите, когда к вам явится жилинспектор и укажет на нарушения или кто-то получит травму. Своевременное их устранение позволит к тому же и сэкономить деньги», – заключил Соков.