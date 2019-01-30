РИАМО - 30 янв. В 2018 году в Московской области реализовали 99 инвестиционных проектов в сфере промышленности с инвестициями более чем в 50 миллионов рублей, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«В 2018 году реализованы 99 инвестпроектов в сфере промышленности. Это 21 новое промышленное предприятие, и 78 предприятий существенно модернизировано», - сказал Хромов.

Он уточнил, что данные проекты подразумевают инвестиции более 50 миллионов рублей.

Как отмечается в презентации к выступлению, пяти организациям, реализовавшим инвестиционные проекты в 2018 году, была предоставлена субсидия на инженерную инфраструктуру на сумму 400 миллионов рублей.