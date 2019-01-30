РИАМО – 30 янв. Банный комплекс оборудовали на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, суммарный объем инвестиций в проект составил порядка 220 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Новый банный комплекс, который открылся в городе Долгопрудный, – это еще один пример успешной реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья» и первый, открытый в 2019 году», – сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Банный комплекс расположен по адресу: проспект Ракетостроителей, дом 1.

«В бане имеются три отделения: мужское, женское, семейное. Площадь мужской парной превышает 50 квадратных метров, женской и семейной – по 20 квадратных метров. Баня включает в себя порядка 140 помывочных мест, четыре купели, три массажных кабинета», – перечисляется в сообщении.

Площадь новой парной составила свыше 1,7 тысячи квадратных метров, суммарный объем инвестиций – порядка 220 миллионов рублей.

Благодаря открытию бани в городе создано 25 новых рабочих мест.

«Собственник объекта установил специальные тарифы для отдельных категорий граждан, например, ветераны, ветераны ВОВ смогут посещать баню бесплатно, а для инвалидов и пенсионеров, и многодетных семей предусмотрены специальные льготные тарифы», – заключается в материале.