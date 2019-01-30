РИАМО - 30 янв. «Яндекс.Касса» стала партнером сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann, теперь 54 магазина беспошлинной розничной торговли на территории аэропорта «Шереметьево» принимают оплату через WeChat Pay, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Деньги».

WeChat Pay – это сервис, который работает как электронный кошелек на базе китайского мессенджера WeChat. Новая возможность позволит туристам из Китая, которые пользуются этим мессенджером, оплачивать покупки привычным способом.

«Нам важно предоставить и покупателям, и продавцам удобную возможность для расчетов друг с другом. Поэтому мы подключили к магазинам торговой сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann прием оплаты через WeChat Pay – платежную систему популярного мессенджера в Китае. Теперь китайские туристы смогут оплачивать покупки в России так же быстро, привычно и безопасно, как и у себя на родине», – пояснила руководитель направления зарубежного развития бизнеса «Яндекс.Кассы» Анна Мурзина.

Новая платежная система не случайно начала свою работу именно в «Шереметьеве». Это единственный европейский авиахаб, который обслуживает сразу восемь китайских авиакомпаний. Он занимает первое место в мире по трансферу между Китаем и Европой: в 2018 году более 1 миллиона 190 тысяч пассажиров осуществили перелет с пересадкой в «Шереметьеве» – это на 13,4% больше по сравнению с 2017 годом. В 2018 году пассажиропоток между «Шереметьево» и Китаем превысил 2 миллиона 362 тысячи человек, что на 14% больше, чем годом ранее.

«Шереметьево» – лидер среди российских аэропортов по пассажиропотоку из Китая, как основному, так и транзитному. Китайские покупатели – ключевая аудитория для нашей торговой сети. Расширение платежных возможностей для клиентов является обязательным условием качественного обслуживания в наших магазинах», – отметил генеральный директор сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann (АО «Империал Дьюти Фри») Виталий Бавин.

Оплата покупок через WeChat Pay происходит бесконтактно по QR-кодам. Покупатель открывает WeChat в своем смартфоне и генерирует в мессенджере такой код на сумму покупки. Затем продавец сканирует этот QR-код на кассе, а клиент просто подтверждает платеж в телефоне. Комиссии с покупателя за оплату этим способом нет.

По данным WeChat, каждый месяц мессенджером пользуется 1 миллиард человек, а сервисом WeChat Pay – 900 миллионов человек. Платежи через WeChat Pay сегодня принимают 1 миллион торговых точек по всему миру.