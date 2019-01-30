РИАМО - 30 янв. В Москве согласовали проектную документацию на переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в больнице имени Ф.И. Иноземцева, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В районе Соколиная гора запланировано переоборудование помещений одного из корпусов городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева под установку высокотехнологичного медицинского оборудования. Ремонтные работы включают в себя размещение кабинета магнитно-резонансной томографии в существующих помещениях корпуса №10», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В составе кабинета появится процедурная, комната управления, техническое помещение МРТ и кабинет врача-рентгенолога.

В рамках проекта предусмотрен демонтаж старых и устройство новых перегородок для размещения кабинета МРТ, замена внутренней отделки помещений, а также внутренних оконных и дверных блоков.

«Сегодня одним из ключевых направлений работы правительства Москвы является обеспечение объектов здравоохранения необходимым оборудованием и обновленной материальной базой для усовершенствования системы выявления болезней на ранних стадиях», – добавил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.